POL-SLS: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin auf der Wallerfanger Straße

Saarlouis (ots) - Nach einem Hinweis durch eine Zeugin konnte die Polizei Saarlouis am 21.05.2023, gegen 01:10 Uhr, eine augenscheinlich alkoholisierte männliche Person aus der Gemeinde Rehlingen-Siersburg daran hindern, eine Gaststätte in Saarlouis mit einem Kleinkraftrad zu verlassen. Die Zeugin konnte den 64-jährigen Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten in ein Gespräch verwickeln und ihn so an einer Fahrt ...

mehr