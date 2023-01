Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - In den Gegenverkehrs geraten

Am Donnerstag verursachte eine 24-Jährige bei Attenweiler einen Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr. Eine 24-Jährige fuhr auf der K7533 von Attenweiler in Richtung Rupertshofen. Aus unbekannter Ursache geriet die Fahrerin des Audi in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Eine Gleichaltrige kam ihr mit einem VW entgegen. Der Audi stieß seitlich gegen den VW. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) ermittelt nun die genaue Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden auf jeweils 10.000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

