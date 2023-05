Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Buffettheke in der Saarlouiser Altstadt

Saarlouis (ots)

Am Sonntagmorgen, den 21.05.2023, wurde im Zeitraum von 06:00 bis 07:00 Uhr die auf dem beigefügten Lichtbild abgebildete Buffettheke, die vor einer Gaststätte in der Weißkreuzstraße in Saarlouis abgestellt war, entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 bis 7000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Saarlouis unter der Telefonnummer (06831) 9010 oder per E-Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

