Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Dieb bedroht Verkäufer mit Pfefferspray

Dillingen (ots)

Am 24.05.2023 betrat ein 20 jähriger Mann einen Lebensmittelmarkt in Dillingen, steckte dort mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack und verließ anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen. Als er von zwei Angestellten auf dem Parkplatz angesprochen wurde, bedrohte der junge Mann die beiden mit einem Pfefferspray und flüchtete anschließend. Durch einen Zeugen konnte er verfolgt und schließlich durch die Saarlouiser Polizei festgenommen werden. Nach Vorführung bei Gericht am heutigen Tag, sitzt der Täter nun in der JVA Ottweiler.

