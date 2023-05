Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß zwischen Pkw und Simson

Gera (ots)

Gera. Ein 18-Jähriger und ein 14-Jähriger (Sozius) befuhren auf einer Simson am 28.05.2023 gegen 08:50 Uhr die Wiesestraße. Zeitgleich setzte eine 34-jährige Audifahrerin in der Heinrich-Heine-Straße zum Wenden an. Als sie wieder auf die Wiesestraße einbiegen wollte, übersah sie das Moped und kollidierte mit diesem. Hierdurch kamen die beiden Jugendlichen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Ebenfalls eingesetzte Rettungswagen brachten die beiden in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TL)

