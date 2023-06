Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gunderhausen: Spaziergänger melden Beobachtung

Verdächtiger Mann im Feld

Polizei sucht Hinweisgeber

Roßdorf (ots)

Am Montagabend (27.6.) gegen 19 Uhr meldeten sich Spaziergänger bei der Polizei und teilten mit, dass sie eine verdächtige Beobachtung im Bereich eines Feldes in der Dieburger Straße, gegenüber der Tankstelle in Roßdorf-Gunderhausen, gemacht haben. Ihren Schilderungen zufolge soll sich dort ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit trockenem Gras zu schaffen gemacht und auf einem geteerten Weg, unweit des Feldes angezündet haben. Als die Passanten den Mann laut ansprachen, flüchtete dieser sofort auf einem Fahrrad in Richtung Reinheim. Zu seiner Beschreibung liegen den Ermittlern bislang wenige Details vor. Als auffallend wurde sein mitgeführter gelber Rucksack beschrieben. Der noch Unbekannte trug braune Kleidung.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen weitere wichtige Zeugen und fragen: Wem ist die beschriebene Person noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Alle in diesem Zusammenhang stehenden Informationen werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell