Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Geklaut und mit Messer gedroht

Polizei nimmt 30-Jährigen nach räuberischen Diebstahl fest

Vorführung und Haft

Groß-Umstadt (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Albert- Einstein-Straße, bei dem ein 30 Jahre alter Mann, Ware entwendet und Mitarbeiter des Geschäfts mit einem Messer bedroht hatte, erfolgte noch im Rahmen der sofortigen Fahndung seine Festnahme und die Einleitung eines Verfahrens.

Am Dienstag (27.6.)gegen 14.30 Uhr hatte der Tatverdächtige, mit Wohnsitz in Groß-Umstadt, den Laden betreten und, auf den Diebstahl von den Angestellten hin angesprochen, sofort das Messer gezogen. Als die hinzueilenden Beamten den Flüchtenden stoppten, stellten sie das Messer und das Diebesgut beim ihm sicher. Der Festgenommene kam mit zur Wache und verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Am Folgetag wurde der bereits polizeilich bekannte Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den 30-Jährigen in die nächste Justizvollzugsanstalt.

