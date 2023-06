Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlener Personalausweis endet hinter Gittern

Darmstadt (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hegte am Montag (26.6.) in der Innenstadt bei der Überprüfung einer Frau Zweifel an ihrem Personalausweis, da sie mit dem abgebildeten Lichtbild keine Ähnlichkeit aufwies. Bei einer Durchsuchung konnte die Polizei ein Portemonnaie auffinden, welches einen Tag zuvor aus einem Chevrolet entwendet wurde. Das Fahrzeug war am Sonntag (25.6.) auf einem Parkplatz in der Heidelberger-Straße abgestellt. Die Seitenscheibe wurde eingeschlagen und ein Koffer, eine Sporttasche sowie ein Navigationssystem aus dem Innenraum entwendet (wir haben berichtet). Der Täter trat im Anschluss zunächst unerkannt mit seiner Beute die Flucht an.

In dem aufgebrochenen Auto befand sich ebenfalls der Geldbeutel, der bei Frau aufgefunden wurde, mit diversen Ausweisdokumenten einer 24-Jährigen aus Krefeld. Der vorgezeigte Personalausweis war ebenfalls auf die Dame ausgestellt und bei der Tat entwendet worden. Die 44 Jahre alte Frau ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Das offensichtliche Diebesgut wurde sichergestellt.

Da die Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit aufgrund gleich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde sie auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Darmstadt einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Im weiteren Verlauf des Verfahrens wurde gegen die 44-Jährige Untersuchungshaft angeordnet, weshalb sie am Dienstag (27.6.) in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Gegen die Frau besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug sowie dem Missbrauch von Ausweispapieren. Die Ermittlungen dauern an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5543377

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell