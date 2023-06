Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Unbekannte Frau im Haus

Hildesheim (ots)

Zu einer seltsamen Begegnung kam es am 15.06.23, gg. 13 Uhr zwischen einer Adlumerin und einer bisher nicht bekannten Frau. Die Adlumerin, die ein Haus in der Brinkstraße bewohnt, hatte zur oben genannten Zeit das Hoftor geöffnet. Hiernach ging sie kurz in das Haus. Als sie wieder im Hof war, bemerkte sie ein silbernes Damenfahrrad, das plötzlich im Hof stand. Kurz darauf sei eine weibliche Person aus ihrem Haus getreten. Auf Nachfrage, was die Frau in ihrem Haus sucht, gab diese an, dass sie etwas kaufen wollte. Die Adlumerin verwies die Frau des Hauses. Diese nahm ihr Fahrrad und fuhr in Richtung Kemme. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Diebstahl. Die Frau kam vermutlich über eine geöffnete Scheunentür in das Haus. Die Frau soll zwischen 30 und 50 Jahre alt gewesen sein, ca. 170 cm groß und schwarze Haare zum Zopf gebunden. Sie trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift und hellblaue, knielange Jeans. Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Frau geben können, kontaktieren bitte die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

