POL-HI: Radfahrer rammt Kinderwagen - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Verkehrsunfall im sogenannten Klingeltunnel in der Marienburger Straße fuhr ein Unbekannter am Mittwochnachtmittag (14.06.2023), gegen 15:30 Uhr, mit einem Fahrrad gegen einen Kinderwagen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Bisherigen Ermittlungen zufolge passierte eine 33-jährige Frau mit einem Kinderwagen, in dem sich ihre fünf Monate alte Tochter befand, den Tunnel in Richtung Struckmannstraße, als ihr in einer Kurve ein Radfahrer entgegenkam, mit dem Kinderwagen kollidierte und diesen dabei beschädigte. Im Anschluss soll sich der Mann uneinsichtig gezeigt und die 33-Jährige beschimpft haben, ehe er von der Unfallstelle davonfuhr.

Das Kleinkind wurde später von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung untersucht. Verletzungen wurden nicht festgestellt.

Der Unbekannte soll ca. 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß und kräftig gebaut sein. Bekleidet gewesen sei er u.a. mit einem schwarz-weißen T-Shirt. Sein Teint wurde als dunkel beschrieben. Zudem soll er deutsch mit einem nicht näher bekannten Akzent sprechen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

