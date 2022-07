Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Feuerwehr

Erfurt (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Linderbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit Blaulicht und Sirene auf der Weimarischen Straße stadtauswärts unterwegs, als es an der Kreuzung "Hinter den Wänden" aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 74-jährigen VW-Fahrerin kam. Die Frau erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr wurde beschädigt, am VW entstand Totalschaden. (JN)

