Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zotzenbach: Mit Messer bedroht und Bargeld erbeutet

Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Zotzenbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (28.6.) hatte es ein Krimineller auf einen Verkaufsstand im Bereich des Bahnhofes in Zotzenbach, nahe der B 38, abgesehen. Das Diebesgut waren mehrere Hundert Euro Bargeld. Gegen 17.10 Uhr bedrohte der Täter die 32 Jahre alte Angestellte eines Erdbeerhauses mit einem Messer und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Im Anschluss übergab sie dem Täter mehrere Hundert Euro, das sich in der Kasse befand.

Der Unbekannte konnte unerkannt in Richtung eines dort angrenzenden Waldgebietes davonlaufen. Der Flüchtende ist circa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, mutmaßlich blonde Haare und blaue Augen und war mit einem dunklem T-Shirt mit Aufdruck sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Während der Tatausführung soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben und war mit einer Sturmhaube maskiert.

Die Polizei in Heppenheim sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können. Unter der Rufnummer 06252/706-0 sind die Beamten des Kriminalkommissariats 10 zu erreichen.

