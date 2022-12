Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221222-1: Betonmischer bei Pulheim umgekippt - Fahrer im Krankenhaus

Pulheim (ots)

Bonnstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Am Donnerstagmorgen (22. Dezember) ist in Pulheim ein Betonmischer aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt. Rettungskräfte versorgten den verletzten Fahrer (76) und brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sperren derzeit die Bonnstraße (L 183) in Höhe der Straße "Widdersdorfer Weg" (K 6) in beide Fahrtrichtung. Die Arbeiten am Unfallort dauern an.

Nach ersten Erkenntnissen soll der LKW gegen 9.45 Uhr auf der Bonnstraße von Pulheim in Fahrtrichtung Frechen unterwegs gewesen sein. Hinter der Kreuzung zur Straße "Widdersdorfer Weg" sei das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt. Der Betonmischer kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen.

Polizisten sperren die Bonnstraße zwischen der Auffahrt zur Bundesstraße (B) 59 und dem Abzweig zur Straße "Widdersdorfer Weg" ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

