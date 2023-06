Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Bargeld und Frontscheinwerfer entwendet

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (29.6.) machten sich Kriminelle an einem schwarzen BMW zu schaffen, der in der Platanenstraße abgestellt war. Die bislang unbekannten Täter zerstörten zwei Scheiben des Fahrzeuges und gelangten so in den Innenraum, aus dem sie mehrere Hundert Euro Bargeld mitgehen ließen. Außerdem montierten sie die Frontscheinwerfer des Wagens ab und suchten im Anschluss unerkannt das Weite. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute nimmt die zuständige Kripo (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell