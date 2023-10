Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gutach (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Wolfach hoffen nach einer Unfallflucht zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Sattelzug in der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 8:00 Uhr die B294 aus Wolfach kommend in Richtung Hausach. Um auf die B33 einzubiegen, soll der bislang unbekannte Lastkraftwagenfahrer statt die vorgesehene Rechtsabbiegerspur, über die Einfahrt des Gegenverkehrs auf die Bundesstraße aufgefahren sein. Mutmaßlich kommt es hierdurch zu einer Beschädigung einer dort befindlichen Wechselzeichenverkehrsanlage, welche infolgedessen umgeknickt wird. Anschließend entfernte sich die verursachende Person vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Rufnummer 07834 83570 in Verbindung zu setzen.

/ju

