Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Einbruch in Einfamilienhaus

Gaggenau (ots)

Ein nach bisherigem Stand der Ermittlungen noch unbekannter Täter ist am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus im Lilienthalweg eingebrochen. Der Einbrecher bahnte sich gegen 22:30 Uhr seinen Weg in das Schlafzimmer, wo er auf den Bewohner stieß und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Nach ersten Einschätzungen wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.

