POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Polizisten im Einsatz beleidigt und mit Bier überschüttet

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Eingehende Bürgerbeschwerden über eine Veranstaltung mit Musikdarbietung in der Badstraße haben in der Nacht auf Dienstag zu einem Polizeieinsatz geführt, bei dem die eingesetzten Polizisten des Polizeireviers Gaggenau nicht nur heftigen Pöbeleien und Beleidigungen, sondern als Gipfeln gar einer "Bierdusche" ausgesetzt waren. Ein Beamter musste nach Einsatzende seinen Dienst abbrechen. Bevor eine Streifenbesatzung zur gemeldeten Ruhestörung vor Ort fuhr, wurde zunächst telefonisch versucht, den Verantwortlichen zur Einhaltung der behördlichen Auflagen zu bewegen. Die telefonischen Anweisungen zeigten jedoch keinerlei Wirkung. Kurz vor 0:30 Uhr wurde die am Einsatzort eintreffende Streife sogleich mit "Buh-Rufen" empfangen. Die teilweise aufgebrachte Menschenmenge von circa 100 bis 150 Gästen brachte deutlich ihren Unmut über das polizeiliche Erscheinen zum Ausdruck. Ein 38 Jahre alter Mann überschüttete letztlich einen Beamten mit einem Bier. Bevor der 38-Jährige im Schutz der Veranstaltungsbesucher untertauchen konnte, gelang es den Beamten, ihn vorläufig festzunehmen. Hierzu wurde er auf dem Boden fixiert und ihm die Handschließen angelegt. Aus der anonymen Personengruppe fielen währenddessen üble Beleidigungen an die einschreitenden Polizisten gerichtet. Der vorläufig Festgenommene wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zum örtlichen Polizeirevier gebracht. Ihm stehen Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ins Haus.

