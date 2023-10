POL-OG: Seelbach - Tragischer Unfall

Kehl (ots) - Dunkle Rauchwolken machten am Dienstagnachmittag auf den Brand eines Radladers auf einem Firmengelände in der Robert-Koch-Straße aufmerksam. Ersten Ermittlungen zufolge geriet das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Der so entstandene Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. /ma Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

mehr