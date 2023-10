Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Pfau getötet, Zeugen gesucht

Schwanau (ots)

Weil Ende September ein in Allmannsweier gehaltener Pfau infolge Tierquälerei verstarb, ermitteln nun die Beamten des Polizeipostens Schwanau. Wie den dortigen Polizeibeamten aktuell mitgeteilt wurde, war die Besitzern des Tieres am Freitag, 22. September, zunächst auf das ruhige Verhalten des Tieres auf dem Grundstück in der Straße "Waldweg" aufmerksam geworden. Noch bevor der Vogel zu einem Tierarzt gebracht werden konnte, verstarb das Tier. Wie sich herausstellte, war der Pfau mit einem Bolzen, möglicherweise aus einer Armbrust beschossen worden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer 07824 662991-0 an die Beamten in Schwanau.

