POL-HOM: Sachbeschädigung an Kfz.

Homburg (ots) - Wie erst heute bekannt wurde, ereignete sich bereits am Donnerstag, 20.07.2023, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr, in der Straße "An der Sandrennbahn", in Homburg, in Höhe des dortigen Edeka Marktes, ein Verkehrsunfall zwischen einem dunkelfarbenen Kleinwagen und einem die Fahrbahn überquerenden zehnjährigem Kind. Das Kind wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrerin, welche zwischen 35 und 40 Jahre alt beschrieben wird, ...

