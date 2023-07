Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Wie erst heute bekannt wurde, ereignete sich bereits am Donnerstag, 20.07.2023, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr, in der Straße "An der Sandrennbahn", in Homburg, in Höhe des dortigen Edeka Marktes, ein Verkehrsunfall zwischen einem dunkelfarbenen Kleinwagen und einem die Fahrbahn überquerenden zehnjährigem Kind. Das Kind wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrerin, welche zwischen 35 und 40 Jahre alt beschrieben wird, entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkelblauen oder schwarzen Kleinwagen handeln. Kurz nach dem Verkehrsunfall sei das Kind von einer Passantin angesprochen worden, deren Hilfe allerdings abgelehnt wurde. Die Passantin oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

