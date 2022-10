Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, Bundesstr. 445/Abzweigung Rimmerode. Zeit: Do. 13.10.2022, 17:15 Uhr. Ein 25-jähriger Bad Gandersheimer befuhr mit seinem PKW, Peugeot, die Bundesstr. 445 in Richtung Echte und er nahm einen Anhaltevorgang einer 38-jährigen Seesenerin nicht rechtzeitig wahr und fuhr auf deren PKW, VW auf. Die Beteiligten und ihre Insassen wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. An den Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 5000.-Euro.

