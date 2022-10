Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Kreuzungsbereich Hildesheimer Str. / Dr. Heinrich-Jasper-Str. Zeit: Do. 13.10.2022, um 12:30 Uhr. Ein PKW- Fahrer aus Bad Gandersheim(Mercedes Benz) befuhr die Dr.- Heinrich-Jasper-Str. in Richtung Hildesheimer Str. und er beabsichtigte auf diese nach links abzubiegen. Beim Abbiegen beachtetet er jedoch nicht die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrzeugführerin aus Hildesheim (PKW Skoda), die die Hildesheimer Str. stadteinwärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und mittlerer Sachschaden in Höhe von 4000.-entstand. Die Unfallaufnahme erfolgte vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim und ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen Vorfahrtsverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell