POL Schwaben Nord: Bei der zweiten Tat erwischt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (02.07.2023) kam es in einem Taxi zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Karlstraße. Hierbei wurde ein 53-Jähriger und im weiteren Verlauf ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen 05.45 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und dem 53-jährigen Taxifahrer. Anschließend schlug der 19-Jährige auf ...

mehr