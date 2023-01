POL-WHV: Fahren unter Alkoholeinfluss in Varel

Varel (ots) - Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wurde in der Mühlenstraße ein am Fahrbahnrand abgestellter Kleintransporter durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven ...

