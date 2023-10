Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Verkehrszeichen beschädigt

Weisenbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fuhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B462 in Fahrtrichtung Forbach. In Weisenbach auf Höhe der Einmündung in die Straße "Am Zimmerplatz" kollidierte er mit einer dort befindlichen Querungshilfe. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Wagen kam nach etwa 100 Metern auf der Richtungsfahrspur Forbach zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Nach derzeitigem Sachstand könnte Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall gewesen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Die Fahrbahn wurde wegen einer Ölspur durch eine Spezialfirma gereinigt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4.800 Euro beziffert. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell