POL-ROW: ++ Einbrecher stehlen Kettensägen bei Landmaschinenhändler - Mitarbeiter verhindert vermutlich weitere Schäden ++ Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht neben Eiscafé ++

Rotenburg (ots)

Einbrecher stehlen Kettensägen bei Landmaschinenhändler - Mitarbeiter verhindert vermutlich weitere Schäden

Zeven. Bei einem Landmaschinenhändler in der Straße "Zum Hochkamp" ist es in der heutigen Nacht zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten drei unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr die Außentür des Geschäftes und verschafften sich so unerlaubten Zutritt zum Inneren. Die Täter verluden anschließend vier Kettensägen im Gesamtwert von ungefähr 3.628,00 EUR in ihr mitgeführtes Fahrzeug. Zur Tatzeit befand sich ein Mitarbeiter des Geschäftes in einer angrenzenden Werkstatt. Als dieser durch die lauten Geräusche der Einbrecher verängstigt wurde, gab er sich durch laute Rufe als Polizei aus. Hierdurch erschreckten die Täter und flüchteten mit ihrem Pkw samt Beute in Richtung BAB 1. Hier konnten sie - trotz sofortiger Fahndung - in unbekannte Richtung entkommen. Die Tatortgruppe der Polizei Rotenburg wurde zur Spurensuche- und sicherung angefordert. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter laufen.

Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht neben Eiscafé

Sittensen. Gestern ist es im vermuteten Zeitraum zwischen ca. 15:45 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Eichenstraße gegenüber "Grimkes Bauernladen" gekommen. Aufgrund des Schadensbildes und der Unfallörtlichkeit erscheint es möglich, dass ein:e Besucher:in des Ladens oder des Eiscafés beim Ein- oder Ausparken den in der Eichenstraße abgestellten Pkw VW Golf touchiert hat. Am beschädigten Fahrzeug konnte frischer, weißer Lackabrieb festgestellt werden. Weitere Hinweise liegen zum Verursacher derzeit nicht vor. Am Golf entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000,00 EUR. Die angrenzenden Läden waren zum Tatzeitpunkt gut besucht - deswegen hofft die Polizei auf Zeugen. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, teilt diese bitte der Polizei Sittensen unter 04282/594140 mit.

Kollision mit Baum - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sittensen. Bereits am Montag, 04.09.2023, wurde der Polizei eine Unfallstelle in der Straße "Zum Fahnenholz" gemeldet. Die Beamten stellten fest, dass ein Fahrzeug im vermuteten Zeitraum zwischen dem 26.08.2023 und dem 03.09.2023 auf der Nebenstrecke zwischen Sittensen und Hamersen gegen einen Baum gefahren sein muss. Dieser war massiv beschädigt und diverse abgebrochene Fahrzeugteile konnten an der Unfallstelle festgestellt werden. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Die vorgefundenen Fahrzeugteile könnten auf einen VW Bora (Baujahr 1998 - 2005) als Unfallfahrzeug hindeuten. Dieser müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann teilt diese bitte der Polizei in Sittensen unter 04282/594140 mit.

88-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Sottrum. Ein bislang Unbekannter bestahl am Mittwochmorgen eine 88-jährige Frau während des Einkaufens in der "Große Straße". Als die Frau gegen 09:20 Uhr bemerkte, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Einkaufstasche lag, informierte sie die Polizei. Der Dieb war zu dem Zeitpunkt bereits unerkannt entkommen. In der Brieftasche der bestohlenen Frau befanden sich neben 200,00 EUR Bargeld auch diverse weitere wichtige Dokumente und Ausweise. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bagger-Meißel von Baustelle entwendet

Sottrum. Unbekannte Täter betraten in dem vermuteten Zeitraum vom 05.09.2023, ca. 18:00 Uhr, und dem 06.09.2023, ca. 08:00 Uhr, eine Baustelle in der "Bertha-Benz-Straße". Hier entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment den Meißel eines Hydraulikhammers, welcher unter einer Baggerschaufel verstaut war. Die Täter entkamen unerkannt. Der Schaden wird auf ca. 3.000,00 EUR geschätzt.

Lkw-Fahrer widersetzt sich Fahrverbot

Sittensen/BAB 1. Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen gegen 19:54 Uhr ein Lkw-Gespann auf der Hansalinie in Fahrtrichtung Bremen. Die Routine-Überprüfung des 39-jährigen Fahrzeugführers ergab, dass dieser eine eingetragene Führerscheinsperre besitzt. Sein ausgehändigter Führerschein wurde noch vor Ort von der Polizei sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis trotz bestehendem Fahrverbot verantworten.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rad - Frau verletzt sich leicht an der Schulter

Rotenburg. Am Mittwochmorgen ist es in der Straße "Jägerhöhe" Ecke "Berliner Ring" gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht an der Schulter verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kreuzten sich die Fahrtwege des 49-jährigen Audi-Fahrers und der 69-jährigen Radfahrerin an der oben beschriebenen Örtlichkeit so, dass ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden konnte. Daraufhin stürzte die 69-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Die genauen Umstände des Unfalles sind nun Bestandteil weiterer Ermittlungen.

