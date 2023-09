Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ E-Bike gestohlen und dann sichergestellt - GPS hilft bei der Aufklärung ++ Unbekannter beschädigt Jugendzentrum durch Steinwurf ++

Rotenburg (ots)

E-Bike gestohlen und dann sichergestellt - GPS hilft bei der Aufklärung

Zeven. Am Dienstagabend teilte ein 24-jähirger Mann aus Zeven der Polizei mit, dass er soeben bemerkt hatte, dass sein E-Bike der Marke Fischer im Wert von ca. 1.000,00 EUR entwendet wurde. Besonders war: Der 24-Jährige hatte zuvor ein Live-Tracking-System zum Diebstahlschutz verbaut. Das ermöglichte den alarmierten Beamten zügiges handeln. Sie verfolgten die Spur bis in ein Mehrparteienhaus in der Kanalstraße. Hier konnte das Rad kurz nach der Wegnahme - ganz zur Freude des Eigentümers - unbeschädigt auf einer Terrasse im Erdgeschoss vorgefunden und sichergestellt werden. Die Hintergründe der Tat ermittelt nun der Kriminal- und Ermittlungsdienst.

Diebstahl einer Geldbörse während des Einkaufens

Zeven. Am gestrigen Tag kam es gegen 12:15 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Auf der Worth" zu dem Diebstahl von Bargeld aus einer Geldbörse. Nach derzeitigem Stand legte eine 66-jährige Frau ihr Portemonnaie während des Einkaufens in ihren Einkaufswagen. Das machte sich der bislang unbekannte Täter zu Nutzen. In einem unbeobachteten Moment griff er die Geldbörse und entnahm diese ungehindert. Das Portemonnaie konnte zwar kurze Zeit später in einer Kühltruhe desselben Marktes aufgefunden werden, das Bargeld in Höhe von 30,00 EUR fehlte jedoch. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei appelliert: Es wird dringend davon abgeraten Geldbörsen und Wertgegenstände in den Einkaufswagen zu legen.

Unbekannter beschädigt Jugendzentrum durch Steinwurf

Tarmstedt. Zwischen dem 04.09.2023, ca. 20:00 Uhr, und dem 05.09.2023, ca. 13:30 Uhr, warf ein unbekannter Täter einen Stein durch die Fensterscheibe des Jugendzentrums "Jugendtreff" in der Hauptstraße. Hierdurch wurde die Scheibe zerstört und es entstand ein Sachschaden von ca. 200,00 EUR. Das Objekt wurde durch den Täter anschließend nicht betreten. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Tarmstedt unter 04283/609901 entgegen.

32-jährige Frau bei Motorradunfall leicht verletzt

Heeslingen. Eine 32-jährige Frau zog sich am Dienstagnachmittag leichte Verletzungen zu, als sie mit ihrem Motorrad der Marke Honda verunfallte. Nach derzeitigem Stand befuhr die Frau gegen 17:10 Uhr die K 110 im Bereich Meinstedt und verlor - ohne Fremdeinwirkung - in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Maschine. Sie kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Seitenraum. Die verletzte Frau wurde anschließend im Rotenburger Diakonieklinikum behandelt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1.000,00 EUR geschätzt.

Audi-Fahrerin übersieht Radfahrerin - Seniorin leicht verletzt

Zeven. In den frühen Abendstunden ist es am Dienstag gegen 19:20 Uhr zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte die 21-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Audi A3 von einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße "Auf dem Quabben" in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie jedoch die von rechts kommende, 70-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch stürzte die Seniorin auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

