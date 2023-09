Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Körperverletzung auf Schlagerparty+++Fahrzeugführer pustet 3,33 Promille

Rotenburg (ots)

Wittorf

Körperverletzung auf Schlagerparty

In der Nacht zu Sonntag mussten die Beamten der Rotenburger Wache eine Körperverletzung auf einer Schlagerparty in Wittorf schlichten. Der stark alkoholisierte Verursacher hatte zuvor eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei weiteren Gästen, welche die Polizei verständigten. Nach Eintreffen der Polizei beruhigte sich der 34jährige Visselhöveder nicht und wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand, so dass gegen den alkoholisierten Mann neben der Strafanzeige wegen Körperverletzung nun auch ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde.

Ahausen

Fahrzeugführer pustet 3,33 Promille

Am frühen Freitagabend kontrollierten die Rotenburger Beamten einen Pkw in Ahausen. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer des Pkw unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 3,33 Promille. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass der geführte Pkw nicht zugelassen war. Der Fahrer musste die Polizei zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 63jährige Mann muss nun mit einer empfindlichen Geldstrafe und einer Einziehung seines Führerscheines rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell