Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kurve geschnitten - E-Bikerin verletzt ++ Hansalinie A1 - Kleintransporter überschlägt sich nach Reifenplatzer ++ Betrunkener Radfahrer landet im Polizeigewahrsam ++

Rotenburg (ots)

Kurve geschnitten - E-Bikerin verletzt

Bremervörde. Am Mittwochmittag ist eine 41-jährige E-Bikerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alte Straße/Ludwigstraße verletzt worden. Eine 62-jährige Autofahrerin habe gegen 12.30 Uhr mit ihrem Skoda von der Alten Straße nach links in die Ludwigstraße abbiegen wollen und dabei die Kurve so stark geschnitten, dass es zur Kollision mit der Frau auf dem Elektrofahrrad kam. Die 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Hansalinie A1 - Kleintransporter überschlägt sich nach Reifenplatzer

Heidenau/A1. Ein verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von über dreißigtausend Euro - das ist die Bilanz eines Reifenplatzers, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der Hansalinie A1 ereignet hat. Ein 45-jähriger Fahrer eines Renault Kleintransporters war gegen 6 Uhr früh zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Sittensen in Richtung Bremen unterwegs, als es zu dem Defekt kam. Sein Fahrzeug schleuderte vom mittleren der drei Fahrtstreifen gegen die rechte Außenschutzplanke und überschlug sich. Der Fahrer zog sich dabei Prellungen zu.

Betrunkener Radfahrer landet im Polizeigewahrsam

Zeven. Mit über drei Promille ist ein 21-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Der junge Mann war gegen 17.45 Uhr auf seinem Rad in der Straße Mückenburg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben und zu seinem eigenen Schutz bis zum nächsten Morgen in einer Polizeizelle übernachten.

Unbekannten stehlen Getränke

Zeven. Mehrere noch unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Nächten Getränke aus dem Abhollager des Famila-Marktes an der Straße Auf der Worth gestohlen. Auf der Rückseite stapelten sie zunächst Paletten am Zaun, durchkniffen dann den Stacheldraht und kletterten ins Lager. Von dort nahmen sie Getränke im Wert von mehreren hundert Euro mit.

Kunststoffweidepfähle vom Acker gestohlen

Kuhstedt. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Portenstraße 25 Kunststoffweidepfähle gestohlen. Sie standen an einem Acker. Die Polizei beziffert den Schaden auf über einhundert Euro und hofft unter Telefon 04763/62892-0 auf Hinweise.

