Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Biker kollidieren auf K 137 ++ Transporter aufgebrochen - Soundbox geklaut ++ Einbruch beim Bäcker ++ Alkoholfahrt am Sonntagmorge ++

Rotenburg (ots)

Junge Biker kollidieren auf K 137

Ostereistedt. Am Sonntagnachmittag ist ein 19-jahriger Biker bei einem Verkehrsunfall auf der K 137 zwischen Ostereistedt und Rockstedt verletzt worden. Eine Gruppe junger Fahrer von Leichtkrafträdern war gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Rockstedt unterwegs. Als die Gruppe nach links abbiegen wollte, fuhr der 19-Jährige irrtümlich geradeaus und kollidierte mit dem Krad eines 18-Jährigen. Der verletzte Unfallverursacher wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf über eintausend Euro.

Transporter aufgebrochen - Soundbox geklaut

Zeven. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter im Birkenweg in einen VW Transporter eingebrochen. In Höhe der Einmündung zur Feldstraße warfen sie die Scheibe der Beifahrertür ein und holten eine schwarze Bluetooth-Soundbox des Herstellers JBL vom Typ Essential Chrage 2 aus dem Fahrzeuginneren.

Einbruch beim Bäcker

Bremervörde. Bei einem Einbruch in den Bäckerladen des REWE-Marktes an der Industriestraße haben unbekannte Täter am Sonntagnachmittag Tabakwaren erbeutet. Dazu schlugen sie die Glastür des Bäckereieingangs ein. Vermutlich gezielt steuerten sie die Tabakauslage an, rafften die Beute zusammen und machten sich damit aus dem Staub.

Alkoholfahrt am Sonntagmorgen

Rotenburg. Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen kurz nach 8 Uhr in der Brockeler Straße unter Alkoholeinwirkung in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Im Gespräch mit dem Fahrer bemerkten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch im Atem. Ein Test bestätigte diese Wahrnehmung: 1,5 Promille. Der 35-Jährige musste im Diakonieklinikum eine Blutprobe abgeben.

Fahranfänger unter Drogenverdacht

Waffensen. Am Sonntagnachmittag haben Beamte der Rotenburger Polizei auf der Bundesstraße 75 einen jungen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen. Der 18-Jährige war dort gegen 14 Uhr mit einem Transporter unterwegs. Bei der Kontrolle erkannten die Beamten bei ihm Anzeichen, die auf Rauschgiftkonsum hindeuteten. Ein Urintest zeigte, dass die Einschätzung richtig war. Demnach hatte der junge Mann zuvor Marihuana geraucht. In seinem Fahrzeug entdeckte die Polizei Marihuanaprodukte und stellte alles sicher. Der Fahranfänger musste eine Blutprobe abgeben.

