POL-ROW: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Rotenburg vom 25.-27.08.23

Landkreis Rotenburg (ots)

Rotenburg

++Erneuter Unfall mit verletzter Person im Baustellenbereich++

Nach der gestrigen Pressemeldung hat sich in der Samstagnacht erneut ein Unfall im Baustellenbereich ereignet. Ein 18-Jähriger befuhr die Strecke verbotenerweise mit seinem Motorroller und kollidierte mit einem Schutthaufen. Sein 18-Jähriger Sozius verletzte sich hierbei leicht. Aufgrund der Unfallhäufungen in dem Bereich führte die Rotenburger Polizei zeitweise zur Tages- und Nachtzeit Kontrollen im Baustellenbereich durch. Es wurden Ordnungswidrigkeiten-Verfahren im zweistelligen Bereich eingeleitet. Bei einem 34-jährigen Pkw-Fahrer wurde zudem festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

++Körperverletzung auf dem Bullensee-Parkplatz- Zeugenaufruf++

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es auf dem Parkplatz zu einer Streiterei und anschließender Körperverletzung. Eine 53-Jährige Frau ließ ihren Hund aus dem Auto, welcher sich hiernach einige Meter frei auf dem Parkplatz bewegte. Dies habe einer männlichen Personengruppe nicht gefallen und sie haben sich bedrohlich vor der Frau aufgebaut. Im Verlaufe dieses Streites habe ein Mann dann der Frau eine Ohrfeige gegeben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Rotenburg Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder deren Fahrzeug geben können.

++Diebstahl von zwei E-Scootern am Bahnhof++

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Rotenburger Bahnhof zum Diebstahl von zwei am Fahrradstand angeschlossenen E-Scootern. Wer Hinweise hierzu abgeben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen.

++Alkoholisiert mit dem Auto gegen ein Scheunentor gefahren++

Samstagnacht kam es in Waffensen im Ackerweg zu einem Verkehrsunfall. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 31-Jährige Fahrer eines Peugeot mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und mit einem Scheunentor kollidierte. Verletzt wurde niemand, jedoch stand der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Hassendorf

++Diebstahl aus Hofladen++

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, kam es in der Bergstraße in Hassendorf zum Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von ca. 60 Euro. Der Geschädigte versuchte noch, die Täter aufzuhalten, aber diese flüchteten in einem dunklen Pkw mit Bremer Kennzeichen. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Fahrzeug abgeben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen.

Brockel

++Streitereien beim Erntefest in Brockel++

In der Samstagnacht mussten Einsatzkräfte der Rotenburger Polizei zweimal zum Brockeler Erntefest ausrücken. Beim ersten Einsatz mussten sie bei einer Streiterei schlichten, beim zweiten Einsatz wurden sie vom Veranstalter gebeten, bei der Durchsetzung des Hausrechtes zu unterstützen. Hier wurden dann insgesamt 12 Platzverweise ausgesprochen, denen die teilweise amtsbekannten Personen nur zögerlich nachkamen.

BAB 1

++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen Pkw Ford auf der Richtungsfahrbahn Bremen. Der 28-jährige Fahrer händigte den Beamten einen slowakischen Führerschein aus, welchen die Beamten sofort als Totalfälschung erkannten. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Den 28-Jährigen erwarten jetzt Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

