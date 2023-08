Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unter Drogeneinfluss in den Urlaub ++ Auffahrunfall mit zwei Verletzten ++ Auffahrunfall in der Kivinanstraße ++ E-Scooter geklaut ++

Rotenburg (ots)

Unter Drogeneinfluss in den Urlaub

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Halvesbostel/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Mittwochvormittag auf der Hansalinie A1 die Fahrt in den Urlaub für einen 28-jährigen Autofahrer und dessen Freundin kurzzeitig gestoppt. Den Beamten war der VW Golf des Pärchens zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Hollenstedt in Fahrtrichtung Hamburg aufgefallen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort die glasigen Augen und ein leichtes Zittern des Fahrers. Dieser Eindruck täuschte nicht. Ein Urintest bestätigte, dass der 28-Jährige zuvor Marihuana geraucht haben dürfte. Er räumte den Konsum ein und händigte der Polizei Rauschgift aus seinem Urlaubskoffer aus. Seine Freundin, die nicht unter Drogeneinfluss stand, durfte die Reise in den Urlaub fortsetzen.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Rotenburg. Ein leichter Verkehrsstau an der Kreuzung B 75 zum Gewerbegebiet Hohenesch hat am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Menschen geführt. Gegen 14.30 hatte eine 53-jährige Autofahrerin ihren VW Caddy zunächst abbremsen müssen. Dem nachfolgenden, 29-jährigen Fahrer eines Audi gelang es, sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen. Eine 55-jährige Fahrerin eines Toyota erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr auf den Audi auf und schob ihn auf den VW Caddy. Die Unfallverursacherin und der Fahrer des Audi zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund achttausend Euro.

Auffahrunfall in der Kivinanstraße

Zeven. Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Kivinanstraße verletzt worden. Der Mann hatte gegen 16.30 Uhr mit seinem BMW verkehrsbedingt halten müssen. Ein nachfolgender 54-jähriger Autofahrer erkannte das vermutlich zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf den stehenden BMW auf. Dessen Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

E-Scooter geklaut

Zeven. Unbekannte haben am Dienstag auf einem Firmengrundstück am Wenckeweg einen E-Scooter gestohlen. Ein 26-Jähriger hatte seinen elektrischen Roller der Marke Segway zwischen 7 Uhr und 17 Uhr dort an einem Fahrradständer angeschlossen. Die Polizei spricht von einem Schaden von sechshundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell