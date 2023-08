Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Täter nach Einbruchdiebstahl und anschließender Verfolgungsfahrt vorläufig Festgenommen ++

Rotenburg. (ots)

Scheeßel. Am frühen Mittwochmorgen wurde der Rotenburger Polizei ein Einbruchdiebstahl auf dem Gelände einer Biogasanlage in der Lünzener Straße mitgeteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter gegen 03:00 Uhr morgens in das Gelände der Biogasanlage ein und transportieren Diebesgut aus einer dort befindlichen Werkstatt in ihren Wagen. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort. Beamte nahmen die Arbeit am Tatort auf und fahndeten zeitgleich nach den flüchtenden Tätern. Nach kurzer Zeit konnten eingesetzte Kräfte der Polizei Rotenburg einen verdächtigen Pkw VW T6 Multivan im Ortsteil Ostervesede feststellen. Als diese sich zu einer Kontrolle des Fahrzeugs entschlossen, raste der Fahrer des VW Multivans plötzlich los. Er ignorierte jegliche Anhaltesignale der Beamten, welche mittlerweile die Verfolgung aufgenommen hatten. Nach ungefähr 35 Minuten Verfolgungsfahrt legten hinzugerufene Unterstützungskräfte der Polizei einen sogenannten "Stop-Stick" auf der Fahrbahn in dem Ortsteil Behringen der Gemeinde Bispingen aus. Dieser beschädigte die Reifen des flüchtenden Pkw so, dass dieser nach ca. 500 Metern zum Stillstand kam und nicht mehr fahrbereit war. Die beiden männlichen Insassen wurden durch die Polizei widerstandslos festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Im Fahrzeug wurden Beweismittel beschlagnahmt. Der Zentrale Kriminaldienst der Rotenburger Polizei hat die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen.

