Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wohnwagen gestohlen ++ Auto kracht in Leitplanke - 51-jährige Fahrerin verletzt ++

Rotenburg (ots)

Wohnwagen gestohlen

Everinghausen. Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Industriestraße einen Wohnwagen gestohlen. Der mit einem Anhängerkupplungsschloss gesicherte, weiße Wohnwagen des Herstellers Hobby Wohnwagenwerk war von Freitagabend bis Sonntagnachmittag am Fahrbahnrand geparkt. Das amtliche Kennzeichen haben die Täter bei der Tat abmontiert und weggeworfen. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 30.000 Euro aus.

Auto kracht in Leitplanke - 51-jährige Fahrerin verletzt

Bockel. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 zwischen der BAB-Anschlussstelle Bockel und Sick ist am Sonntagmorgen eine 51-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 6.30 Uhr mit ihrem Fiat in Richtung Zeven unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fiat kollidierte mit einer Leitplanke. Mit leichten Verletzungen wurde die 51-Jährige in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

