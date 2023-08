Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Streit um ein Handy - Hund auf 17-Jährigen gehetzt ++ 50-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++ ++

Rotenburg (ots)

Nach Streit um ein Handy - Hund auf 17-Jährigen gehetzt

Rotenburg. Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ist die Rotenburger Polizei zu einer lautstarken Auseinandersetzung mehrerer Personen in den Rönnebrocksweg gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten auf die mutmaßlichen Verursacher, zwei amtsbekannte Brüder im Alter von 28 und 35 Jahren und einen 17-jährigen Jugendlichen. Der junge Mann gab an, dass er von dem jüngeren der beiden am Eingang eines Mehrparteienhauses zunächst bedroht worden sei. Im weiteren Verlauf habe er ihm sein Handy entrissen. Der mittlerweile hinzugerufene Bruder des 28-Jährigen habe einen Hund aus dem Kofferraum seines Autos gelassen und ihn auf den 17-Jährigen gehetzt. Der Jugendliche sei in Richtung Weicheler Damm davongerannt. Der Hund habe ihm aber nichts getan. Die Polizei fand das Handy auf dem Rasen des Mehrparteienhauses. Warum es tatsächlich zu dem Vorfall gekommen ist, konnte nicht abschließend geklärt werden. Das müssen die folgenden Ermittlungen zeigen.

50-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Heeslingen. Bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße ist am Donnerstagnachmittag eine 50-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 17.15 Uhr mit ihrem VW Passat verkehrsbedingt halten müssen. Das erkannte die nachfolgende, 20-jährige Fahrerin eines Land Rovers vermutlich zu spät. Sie fuhr auf den stehenden VW auf. Dessen Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Birnen geklaut

Hemsbünde. Rund zwei Zentner Birnen haben Unbekannte zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche im Ahlsdorfer Weg gestohlen. Sie pflückten das Obst auf einer Wiese vom Baum eines 78-Jährigen. Der Geschädigte schätzt den Wert seiner Birnen auf etwa dreihundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell