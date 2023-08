Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei stoppt betrunkenen Biker ++ Unfall auf dem Verbindungsweg - 78-jähriger E-Biker verletzt ++ Vorfahrt missachtet - Junge Bikerin schwer verletzt ++ Kollision bei der Fahrt vom Grundstück ++

Rotenburg (ots)

Polizei stoppt betrunkenen Biker

Rotenburg. Am Mittwochabend hat eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei einen 59-jährigen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten war gegen 22 Uhr im Rönnebrocksweg auf den Mann mit seiner schweren Maschine aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1,7 Promille an. Der 59-Jährige musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Motorradschlüssel abgeben.

Unfall auf dem Verbindungsweg - 78-jähriger E-Biker verletzt

Visselhövede. Am Mittwochnachmittag ist ein 78-jähriger E-Biker bei einem Sturz mit seinem Elektrofahrrad verletzt worden. Der Mann war gegen 17 Uhr gemeinsam mit einer anderen Radlerin im Alten Postweg, einem asphaltierten Verbindungsweg in Richtung des benachbarten Heidekreises, unterwegs, als ihnen ein VW Golf entgegenkam. Dessen Fahrerin sei zu nah an den beiden vorbeigefahren. Die E-Biker erschraken und kamen zu Fall. Der 78-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die 48-jährige Fahrerin des VW setzte ihre Fahrt fort. Die Polizei leitete gegen sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Vorfahrt missachtet - Junge Bikerin schwer verletzt

Visselhövede/Paterbusch. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L 171/Zur Reith ist am Mittwochabend eine 17-jährige Bikerin verletzt worden. Die junge Frau hatte gegen 18 Uhr den Kreuzungsbereich aus Richtung der Straße Zur Reith in Richtung Neu Wehnsen mit ihrem Leichtkraftrad überqueren wollen. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Chevrolet SUV eines 45-Jährigen. Bei der Kollision zog sich die 17-Jährige schwere Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Kollision bei der Fahrt vom Grundstück

Heeslingen. Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Düngelstraße verletzt worden. Der Mann hatte gegen 11 Uhr mit seinem Ford aus einer Grundstückszufahrt fahren wollen. Dabei rechnete er vermutlich nicht mit dem Fiat-Transporter eines 66-Jährigen , der in diesem Moment in der Düngelstraße zum Überholen eines Traktors angesetzte. Es kam zur Kollision. Mit leichten Verletzungen wurde der Unfallverursacher im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

E-Scooter vor dem Famila-Markt gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Ein noch unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen vom Eingangsbereich des Famila-Marktes an der Straße Auf der Worth einen E-Scooter gestohlen. Nach eigenen Angaben habe der 50-jährige Besitzer des schwarzen Kleinfahrzeuges des Herstellers Ninebot vom Typ RC mit dem Versicherungskennzeichen 479PIJ den Scooter zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr ungesichert abgestellt. Der Mann habe in dieser Viertelstunde nur kurz Brötchen kaufen wollen. Der Täter nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem E-Scooter davon. Eine Zeugin des Vorfalls gab an, dass sich der Mann bei der Tat einen Blumenstrauß vor sein Gesicht gehalten habe. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund fünfhundert Euro und bittet unter Telefon 04281/9306-0 um Hinweise.

Diebstahl aus Dorfladen

Hassel. Zwei unbekannte Täter haben am Montagabend Lebensmittel aus einem Hofladen an der Hasseler Dorfstraße an der B 440 gestohlen. Sie fuhren gegen 21 Uhr mit einem silberfarbenen 3er-BMW mit ausländischem Kennzeichen vor und luden die Waren ein. Bezahlt haben sie dafür nicht. Die Polizeistation Bothel ermittelt in diesem Fall.

