Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nächtlicher Besuch im Hotel - Täter nehmen Alkohol mit ++ 28-jährige Autofahrerin unter Drogenverdacht ++ Einbruch im Kindergarten misslingt ++

Rotenburg (ots)

Nächtlicher Besuch im Hotel - Täter nehmen Alkohol mit

Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag sind zwei unbekannte Männer in ein Hotel an der Bahnhofstraße eingedrungen. Wie die beiden maskierten Täter gegen 2 Uhr früh in das Gebäude kommen konnten, ist noch unklar. Vermutlich gezielt nahmen sie einige Flaschen Alkohol mit und verschwanden.

28-jährige Autofahrerin unter Drogenverdacht

Sittensen. Vermutlich unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin ist eine 28-jährige Autofahrerin am späten Dienstagabend auf der L 142 zwischen Sittensen und Groß Meckelsen in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten waren zunächst im Gegenverkehr auf der Landesstraße wegen der defekten Beleuchtung auf den Wagen der Frau aufmerksam geworden. Im Gespräch bemerkten die Polizisten bei der 28-Jährigen Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Die Frau räumte später ein, Marihuana zu sich genommen zu haben. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch im Kindergarten misslingt

Sittensen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter versucht, in den Kindergarten "Unterm Regenbogen" an der Ostlandstraße einzubrechen. Sie hebelten an einer rückwärtigen Terrassentür, scheiterten aber mit ihrem Vorhaben. Zudem beschädigten sie ein Schild der Einrichtung und brachen den Briefkasten auf. Vor dem Kindergarten öffneten und verstreuten die Unbekannten die Post.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell