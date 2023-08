Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Eskalation nach Tageswohnungseinbruch - Täter und Geschädigter verletzt ++ E-Bikerinnen kommen unglücklich zu Fall ++ Lastwagen und Metall geklaut ++

Rotenburg (ots)

Eskalation nach Tageswohnungseinbruch - Täter und Geschädigter verletzt

Rotenburg. Bei einer Auseinandersetzung nach einem Tageswohnungseinbruch in der Feldstraße sind am Sonntagnachmittag zwei der mutmaßlichen drei jungen Täter und der durch den Einbruch geschädigte Mann zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr war die Rotenburger Polizei über Notruf von dem Vorfall unterrichtet worden. Demnach habe ein 24-jähriger Mann beim Nachhausekommen in seiner Wohnung drei ihm unbekannte junge Leute auf frischer Tat beim Einbruch überrascht. Mit einem gestohlenen Rucksack seien die Täter zu Fuß in Richtung Süderstraße geflüchtet. Der Geschädigte habe die Verfolgung aufgenommen. Eine Streifenbesatzung traf in der Brauerstraße auf zwei junge Männer und eine Frau. Zwei von ihnen, eine 19-Jährige und ein 17-jähriger Jugendlicher, wiesen blutende Wunden am Kopf auf. Sie gaben zunächst an, von einem mit einer Axt bewaffneten Mann auf einem Fahrrad angegriffen worden zu sein. Für die Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um das flüchtige Einbrechertrio handelte. Durch einen Zeugen wurden die Beamten dann auf den ebenfalls verletzten, 24-jährigen Geschädigten aufmerksam gemacht. Er lag unweit mit Stichverletzungen in einer Grundstückseinfahrt am Bachenbruchsweg. Alle Verletzten wurden ärztlich versorgt. Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte der 24-Jährige die 19-Jährige und den 17-Jährigen bei der Verfolgung mit einer Axt geschlagen und oberflächlich verletzt haben. Im weiteren Verlauf sei der Verfolger selbst durch Messerstiche ernsthaft verletzt worden. Der Mann wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert. Sein Zustand ist stabil. Die drei jungen, aus Bremen stammenden Einbrecher wurden im Anschluss an ihre ärztliche Versorgung und die polizeilichen Ermittlungen aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt und zum Teil an Verantwortliche übergeben.

E-Bikerinnen kommen unglücklich zu Fall

Zeven. Zwei E-Bikerinnen sind am Sonntagnachmittag bei einem unglücklichen Sturz in der Godenstedter Straße mit ihren Elektrofahrrädern zum Teil schwer verletzt worden. Die 81 und 72 Jahre alten Frauen waren gegen 15 Uhr auf dem rechten Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Die vorausfahrende 72-Jährige blieb mit dem Lenker ihres Rades an einem Steinpfeiler hängen und kam zu Fall. Die nachfolgende Seniorin wurde in der Folge ebenfalls zu Boden gerissen. Dabei zog sich die 72-Jährige schwere Verletzungen an ihrem Arm und die 81-Jährige leichtere Verletzungen zu.

Lastwagen und Metall geklaut

Zeven. In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte auf ein Firmengelände an der Böttcherstraße eingedrungen. Dazu öffneten sie zunächst zwei Zäune gewaltsam und fuhren mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Dann warfen sie die Fensterscheibe einer Werkstatt ein, fanden darin Metall und luden es in das Fahrzeug. Mit der Beute und einem blauen Mercedes-Lkw mit dem Kennzeichen ROW-GW 70, der auf dem Firmengelände abgestellt war, verließen die Täter den Tatort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell