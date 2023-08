Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tolle Attraktionen beim Jubiläums-Fernfahrfahrerstammtisch ++

Rotenburg (ots)

Tolle Attraktionen beim Jubiläums-Fernfahrfahrerstammtisch

Sittensen/Ostetal. Trotz des unbeständigen Wetters haben viele Gäste am Samstag den Aktionstag anlässlich des 200. Fernfahrerstammtisch auf dem Gelände der Autobahnrastanlage Ostetal-Süd besucht. Pünktlich um 12 Uhr eröffneten Organisatorin Andrea Möller von der Autobahnpolizei Winsen und Knut Nagel, Chef des Einsatzbereichs in Rotenburg die Veranstaltung. Tolle Attraktionen und viele Informationen rund um das Thema Schwerlastverkehr und Verkehrssicherheit warteten auf die Gäste. In einem Überschlagsimulator für Lkw konnten Mutige ihre "Seetüchtigkeit testen. Gleich nebenan veranschaulichte ein Gurtschlitten die Kräfte bei einem Auffahrunfall. Die Polizei Harburg präsentierte hochprofessionelle Drohnentechnik, mit der detaillierte Auswertungen großer Unfallstellen möglich sind. Für viele Berufskraftfahrerinnen und -kraftfahrer bot der Aktionstag wieder eine schöne Plattform, um sich zu treffen und auszutauschen. Kurz nach 17 Uhr startete der 200. Fernfahrerstammtisch in einem der Aktionszelte. Lüneburgs Polizeipräsident Thomas Ring fand passende Worte und dankte seinem Team der Organisatoren rund um Andrea Möller. Die engagierte Polizeibeamtin blickte auf über 20. Jahre Fernfahrerstammtisch zurück und durfte sich über viele warme Worte der Teilnehmenden freuen.

