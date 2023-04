BPOL NRW: Bundespolizei stellt bei 32-Jährigem echt aussehende Schusswaffe sicher

Köln (ots) - Gestern Morgen (25.04.) zeigte ein 63-Jähriger den Diebstahl seiner Geldbörse bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof an. Die beiden Tatverdächtigen hatten ihn unter einem Vorwand sexueller Handlungen in eine Falle gelockt. Gegen 07:30 Uhr am Dienstagmorgen schilderte der 63-Jährige aus Bremen, was ihm kurz zu vor passiert ist: Er habe sich im ...

mehr