Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In die Falle gelockt - Zivilfahnder der Bundespolizei stellen zwei räuberische Diebe

Köln (ots)

Gestern Morgen (25.04.) zeigte ein 63-Jähriger den Diebstahl seiner Geldbörse bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof an. Die beiden Tatverdächtigen hatten ihn unter einem Vorwand sexueller Handlungen in eine Falle gelockt.

Gegen 07:30 Uhr am Dienstagmorgen schilderte der 63-Jährige aus Bremen, was ihm kurz zu vor passiert ist: Er habe sich im Kölner Hauptbahnhof befunden, als er von einem Mann und einer Frau angesprochen worden sei. Diese lockten ihn unter dem Vorwand, sexuelle Handlungen miteinander zu verrichten in die U-Bahnstation am Breslauer Platz. Der 63-Jährige folgte ihnen daraufhin in die U-Bahnstation. Dort entwendeten sie ihm die Geldbörse aus der Hosentasche und flüchteten.

Die Bundespolizisten nahmen den Sachverhalt und die Täterbeschreibung auf, eine anschließende Fahndung im Nahbereich blieb zunächst ohne Erfolg. Am Abend des gleichen Tages, gegen 20:50 Uhr, erkannten zivile Fahnder der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD)im Kölner Hauptbahnhof die beiden Tatverdächtigen von dem Vorfall am Morgen wieder. Ein Abgleich mit Fotos von Videoaufnahmen bestätigte die Übereinstimmung.

Sie nahmen den 31-jährigen Bulgaren und die 39-jährige Bulgarin vorläufig fest. Auf der Dienststelle wurden Fingerabdrücke des Duos genommen sowie Lichtbildaufnahmen von den Beiden gefertigt. Das Diebesgut konnte nicht aufgefunden werden. Nach einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls konnten sie nach Abschluss der Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

