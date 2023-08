Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffahrunfall nach abgebrochen Überholmanöver ++ 75-Jährige fährt bei Rot - Zwei Menschen auf Krankenfahrstuhl verletzt ++ Ohnmacht am Steuer - Zwei Menschen bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Auffahrunfall nach abgebrochen Überholmanöver

Vahlde. Durch ein abgebrochenes Überholmanöver ist es am Donnerstagvormittag auf der K 212 zwischen Vahlde und Lauenbrück zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 54-jähriger Mann verletzt wurde. Ein 42-jähriger Autofahrer hatte gegen 10 Uhr mit seinem Skoda ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Gespann überholen wollen. Als er nach links ausscherte, habe der Fahrer des Gespanns den Blinker nach links gesetzt. Um sein Manöver abzubrechen, bremste der Fahrer des Skoda. Das wiederum erkannte der nachfolgende 54-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Hyundai auf den Skoda auf. Er erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

75-Jährige fährt bei Rot - Zwei Menschen auf Krankenfahrstuhl verletzt

Lauenbrück. Bei einem Verkehrsunfall an einer Ampel in der Bahnhofstraße sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 75-jährige Autofahrerin hatte gegen 10.45 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit das Rotlicht übersehen. Auf der Fußgängerfurt kollidierte ihr VW Polo mit dem Krankenfahrstuhl einer 63-Jährigen. Auch ein nachfolgender 62-Jähriger, der ebenfalls mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war, kam zu Schaden. Die 63-Jährige zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über dreitausend Euro.

Ohnmacht am Steuer - Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Mulmshorn. Nach einer plötzlichen Ohnmacht am Steuer seines BMW ist ein 63-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag auf der B 71 verunglückt. Als die gesundheitlichen Probleme eintraten, kam der Wagen nach links von der Bundesstraße ab, kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und dann mit einem Baum. Der Fahrer zog sich schwere, eine 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Beide kamen im Rettungswagen in das Diakonieklinikum.

Schlagbaum zum Freibad beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Gnarrenburg. In der Nacht zum Dienstag ist ein noch unbekannter Autofahrer in der Hermann-Lamprecht-Straße vermutlich mit seinem Fahrzeug gegen den Schlagbaum an der Zufahrt zum Freibad gefahren. Sie wurde durch die Kollision verbogen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa zweitausend Euro an. Hinweise auf den Verursacher bittet unter Telefon 04763/62892-0 an die Polizeistation Gnarrenburg.

Wem gehörend die Fahrräder? - Polizei sucht Eigentümer

Bremervörde. Im Dienstgebäude der Bremervörder Polizei an der Straße Huddelberg lagern aktuell drei Fahrräder, die im Rahmen einer Durchsuchung sichergestellt worden sind. Eigentümer, die ihre Fahrräder wiedererkennen, melden sich bitte unter Telefon 04763/7489-0.

