LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots) - Als ein 29-Jähriger am Sonntagfrüh zu einem abgestellten Fahrrad kam, konnte er nur noch den Rahmen feststellen. Unbekannte hatten sich an dem auf dem Gelände des Klinikums abgestellten Rade zu schaffen gemacht. In der Folge demontierten der oder die Unbekannte sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad, ließen den Rahmen jedoch vor Ort. Der Beuteschaden beträgt ca. 300,- Euro.

