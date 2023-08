Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Entlaufene Pferde verenden nach Verkehrsunfall auf der B 440 ++

Rotenburg (ots)

Entlaufene Pferde verenden nach Verkehrsunfall auf der B 440

Ottingen. Am frühen Donnerstagmorgen sind zwei Pferde bei einem Verkehrsunfall auf der B 440 zwischen Ottingen und Bommelsen getötet worden. Verkehrsteilnehmer hatten der Rotenburger Polizei kurz vor 6 Uhr von einem Wildunfall berichtet. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass zwei von einer Weide entlaufene Pferde an der Kollision beteiligt waren. Ein 47-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW up! auf der Bundesstraße in Richtung Dorfmark unterwegs war, hatte in der Dämmerung vermutlich nicht mit den plötzlich querenden Tieren gerechnet. Der Mann konnte ihnen nicht mehr ausweichen. Bei der Kollision mit seinem Wagen wurden die Pferde so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verendeten. Er selbst blieb zum Glück unverletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Ottingen sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die verendeten Pferde.

