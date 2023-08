Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Weibliches Trio bei räuberischem Diebstahl erwischt ++ Junger Mann schmeißt Leitpfosten auf der L 142 vor Auto - Polizei bittet um Hinweise ++ Junge Autofahrerin bei Unfall verletzt ++

Weibliches Trio bei räuberischem Diebstahl erwischt

Rotenburg. Eine 17-jährige Jugendliche steht im Verdacht am Mittwochnachmittag gemeinsam mit zwei Mittäterinnen eine Handtasche in einer Buchhandlung an der Fußgängerzone gestohlen zu haben und anschließend geflüchtet zu sein. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Tat gegen 14 Uhr beobachtet und die Geschädigte darüber informiert. Auch habe sie bemerkt, dass es bei dem Diebstahl offenbar zu Absprachen mit zwei möglichen Mittäterinnen gekommen sei. Mit der gestohlenen Tasche rannte die Diebin davon. Sie konnte jedoch in der Cohngasse von der Zeugin gestoppt werden. Die 17-Jährige wollte die Tasche nicht herausgeben und drohte der Zeugin Schläge an. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde sie festgehalten. Im Rahmen einer Fahndung konnten auch die 28 und 29 Jahre alten Komplizinnen aufgegriffen werden. Gegen alle leitete die Polizei in diesem Fall ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls ein. Außerdem kommt die 17-Jährige für den Diebstahl von Kinderbekleidung aus einem Bekleidungsgeschäft an der Fußgängerzone in Betracht.

Junger Mann schmeißt Leitpfosten auf der L 142 vor Auto - Polizei bittet um Hinweise

Groß Meckelsen. Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich bereits am Samstag, den 30. Juli 2023 auf der L 142 zwischen Groß Meckelsen und Sittensen ereignet hat, bitten die Beamten der Polizeistation Sittensen um Hinweise. Ein noch unbekannter Mann habe gegen 3 Uhr früh einen Leitpfosten vor einen BMW geworfen, der in Richtung Sittensen fuhr. Der 21-jährige Fahrer musste Vollbremsung machen und ausweichen. Den Verursacher beschreibt er als etwa 25 Jahre alten Mann, der etwas füllig wirkte. Er hatte kurze Haare und trug eine Brille. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke, einer Jeans und einem dunklen T-Shirt. Als er von dem Geschädigten angesprochen wurde, sei er über die Leitplanken gesprungen und in ein angrenzendes Maisfeld geflüchtet. Hinweise bitte unter Telefon 04281/59414-0.

Senior kommt mit Auto von der Fahrbahn ab

Seedorf. Ein 79-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der B 71 etwa in Höhe der Brücke über die Twiste verunglückt. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Mann gegen 16.45 Uhr mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und blieb nach 150 Metern an einer Mauer im Seitenraum stehen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei zuvor gemeldet, dass das Fahrzeug des Senioren in Schlangenlinien gefahren sei. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Junge Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ahausen. Am Dienstagabend ist eine 24-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 205 zwischen Ahausen und Hellwege verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam die junge Frau gegen 22 Uhr mit ihrem Chevrolet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Die 24-Jährige zog sich leichte Verletzungen an ihrer Schulter zu.

Baumaschinen aus Firmentransporter gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in der Straße "An der Reithalle" Baumaschinen im Wert von rund zehntausend Euro aus einem Firmentransporter gestohlen. Dazu öffneten sie zunächst die Plane des Renault Master und brachen auf der Ladefläche einen Werkzeugkasten auf. Dann verschlossen sie die Plane und verschwanden mit der Beute.

Tempo 30-Schild geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Augustendorf. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte an der Kreisstraße 148 ein Verkehrsschild gestohlen. Sie schraubten das Verkehrszeichen 274-30 (Tempo 30) aus der Halterung und nahmen es mit. Möglicherweise soll es anlässlich eines 30. Geburtstages verschenkt werden. Hinweise bitte unter Telefon 04763/62892-0.

