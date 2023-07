Polizei Mettmann

POL-ME: 41-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Heiligenhaus - 2307045

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 17. Juli 2023, wurde ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer an der Velberter Straße in Heiligenhaus bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 18:55 Uhr befuhr ein 54-jähriger Heiligenhauser mit seinem Fahrzeug der Marke Polestar die Straße Am Meisenkothen in Richtung Velberter Straße. Im Einmündungsbereich missachtete er einen 41-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher den Geh- und Radweg entlang der Velberter Straße entgegen der zulässigen Fahrtrichtung in Richtung Heiligenhaus befuhr.

Im Einmündungsbereich fuhr der 54-Jährige mit seinem Fahrzeug den Pedelec-Fahrer frontal an. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte dieser zu Boden und wurde schwer verletzt.

Ersthelfer versorgten den 41-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte, die den Heiligenhauser anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

