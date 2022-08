Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ 19-Jähriger im Zuge körperlicher Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht ++ Pferd verletzt - Polizei sucht nach Zeugen ++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ 19-Jähriger im Zuge körperlicher Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht ++

Verden. Am Sonntag, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde ein 19-Jähriger im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in der Straße Nadelberg leicht verletzt. Ersten Informationen zufolge seien neben dem 19-Jährigen drei junge, bisher unbekannte Männer beteiligt gewesen. Die drei bisher unbekannten jungen Männer sollen männlich und Anfang 20 Jahre alt gewesen sein. Alle hätten einen Bart getragen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ VW aufgebrochen ++

Verden. Zwischen Sonntagnacht und Sonntagnachmittag kam es in der Straße Heideweg zu einem Einbruch in einen VW Passat. Der VW war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Die bisher unbekannten Täter zerstörten gewaltsam das Fenster einer Seitentür des VW und entwendeten daraus eine Tasche. Was genau gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ 28-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - der weitere Unfallbeteiligte ist unbekannt ++

Verden. Am Sonntag, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der Lindhooper Straße zum einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt wurde. Der andere Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines VW war auf der Lindhooper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dass der 28-jährige Fußgänger bei der Fußgängerampel in Höhe der Stichwege zum Niedersachsenring und zur Straße Am Alten Pulverschuppen die Fahrbahn der Lindhooper Straße überquerte, bemerkte der VW-Fahrer offenbar zu spät. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß, wobei der 28-Jährige leicht verletzt wurde. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Bei dem VW handelte es sich um einen Kleinwagen von dunkler Farbe. Die Polizei sucht nun einerseits nach Zeugen und andererseits nach dem bisher unbekannten VW-Fahrer bzw. VW-Fahrerin. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Pferd verletzt - Polizei sucht nach Zeugen ++

Verden. Zwischen Samstagmorgen und Samstagnachmittag verletzte ein bisher unbekannter Täter in der Straße Neumühlen ein Pferd mit einem scharfkantigen Gegenstand. Das Pferd stand zu diesem Zeitpunkt auf einer Weide in der Straße Neumühlen nahe der Einmündung zur Bremer Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen - auch an den Vortagen - bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Kellerabteil ++

Osterholz-Scharmbeck. In der Käthe-Kollwitz-Straße kam es zum Einbruch in ein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus nahe der Straße Am Rodelande. Wie die bisher unbekannten Täter sich Zutritt zum Mehrparteienhaus verschafft haben, ist bisher ungeklärt. Das Kellerabteil öffneten die Täter gewaltsam und entwendeten einen Gartenstuhl. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Unbekannte brechen Münzautomaten einer Waschanlage auf ++

Lilienthal. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag kam es zum Aufbruch eines Münzautomaten einer Waschanlage in der Straße Hilligenwarf. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam den Automaten und erbeuteten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Unbekannte brechen Mercedes auf ++

Schwanewede. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag brachen bisher unbekannte Täter in eine Mercedes E-Klasse ein. Die Täter zerstörten gewaltsam eine Seitenscheibe des Mercedes und entwendeten im weiteren Verlauf elektronische Geräte aus dem Fahrzeugcockpit. Die Polizei such tnun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++

Schwanewede. Am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Einmündung Betonstraße/Langenberg: Es gab zwei Verletzte, der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 EUR. Der 18-jährige Skoda-Fahrer war auf der Hauptstraße (L 149) in Richtung Schwanewede - Ortskern unterwegs und überquerte die Einmündung der Betonstraße in die L 149. Eine 55 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr die Straße Langenberg (ebenfalls L 149) und bog nach links in die Betonstraße ein. Beide Fahrzeuge stießen im weiteren Verlauf frontal zusammen. Ersten Informationen zufolge zeigte die Ampel an der Einmündung für den 18-Jährigen "Rot". 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht und die 55-Jährige schwer verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 EUR, wobei beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Im Zuge der umfangreichen Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn 3 Stunden zumindest teilweise gesperrt werden. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der 18-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stand. Daher musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 18-Jährigen ein. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt.

