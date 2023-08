Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Misslungene Fahrstunde - 9-Jähriger lenkt Auto gegen einen Baum ++ Unfallflucht nach Kollision unter Radfahrern - Polizei bittet um Hinweise ++ Aufmerksame Nachbarin stört Einbrecher ++

Rotenburg (ots)

Misslungene Fahrstunde - 9-Jähriger lenkt Auto gegen einen Baum

Kirchwalsede. Bei einer misslungenen Fahrstunde auf dem Parkplatz am Bullensee sind am Dienstagmittag ein 9-jähriger Junge und ein 35-jähriger Mann verletzt worden. Der Erwachsene habe dem Kind beim Befahren des Parkplatzes das Lenkrad eines VW Polo überlassen, während er selbst die Pedale bediente. Als der 9-Jährige plötzlich ruckartig nach rechts lenkte, fuhr der Wagen gegen einen Baum. Beide Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund zehntausend Euro.

Unfallflucht nach Kollision unter Radfahrern - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht sucht die Scheeßeler Polizei nach einem noch unbekannten Radfahrer. Eine 66-jähriger Radfahrerin war am Samstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem linken Gehweg an der Bahnhofstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich zum Veerser Weg kollidierte die Seniorin mit einem von links kommenden Radfahrer. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der andere, nicht näher beschriebene Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Hinweise bitte unter Telefon 04263/98516-0.

Gelbes Pedelec aus Keller gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist ein auffälliges, gelbes Pedelec aus dem Keller eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße gestohlen worden. Es handelt sich um ein Elektrofahrrad der Marke RIESE UND MÜLLER vom Typ Delite. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades machen können, melden sich bitte unter Telefon 04263/98516-0 bei der Scheeßeler Polizei.

Räder mit Alufelgen vom abgemeldeten Auto montiert

Zeven. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Straße Auf dem Berge vier Kompletträder von einem Auto gestohlen. Auf einem zugewucherten Grundstück bockten sie einen dort abgestellten, abgemeldeten BMW auf und montierten die abgefahrenen Räder ab. Bei der Tat dürften es die Täter auf die Alu-Felgen abgesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Rasenmäher aus Garage geklaut

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in der Kanalstraße einen Rasenmäher gestohlen. Das Gerät der Marke Gartenland vom Typ GL46A stand in einer offenstehenden Doppelgarage. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa fünfzig Euro und bittet unter Telefon 04281/9306-0 um Hinweise.

Aufmerksame Nachbarin stört Einbrecher

Gyhum. Eine aufmerksame Nachbarin hat am Dienstagnachmittag vermutlich einen geplanten Einbruch in ein Wohnhaus an der Königsallee verhindert. Gegen 15 Uhr bemerkte die Frau zwei Männer, die an der Haustür klingelten. Als niemand öffnete, gingen die Unbekannten durch eine offenstehende Seitentür in das Haus. Dort wurden beide von der beherzten Zeugin angetroffen. Die überraschten Männer verließen das Haus und fuhren in einem Auto davon.

Einbrecher kommen über den Balkon

Sittensen. In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Eichenstraße eingebrochen. Dazu kletterten die Täter auf einen Balkon auf der Rückseite des Hauses und schlugen dort eine Fensterscheibe ein. In der Wohnung suchten sie nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, ist noch unklar.

