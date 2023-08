Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Überfall mit Baseballschläger - Polizei bittet um Hinweise ++ Hoher Schaden beim Zigarettendiebstahl ++ Unfall am Kreisel - Junger Biker verletzt ++ Gefälschter Führerschein fliegt auf ++

Rotenburg (ots)

Nach Überfall mit Baseballschläger - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Nach einem Überfall auf einen 29-jährigen Mann, der sich bereits in der Nacht von Samstag, den 30. Juli auf den darauffolgenden Sonntag auf dem Parkplatz des Modehauses Burfeind an der Ludwig-Jahn-Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Bremervörder Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Eigenen Angaben zu Folge sei der 29-Jährige dort gegen 1 Uhr früh völlig unerwartet von einem Mann mit einem Baseballschläger attackiert worden. Der Unbekannte habe ihm in einem Gebüsch aufgelauert und ihn dann angegriffen. Das Opfer sei durch mehrere Schläge, unter anderem am Kopf verletzt worden. Er musste später in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter habe bei dem Raub eine Tasche mit etwas Bargeld erbeutet und sei in einem unbekannten Pkw davongefahren. Er wird als schlanker Mann mit einem Kapuzenpullover beschrieben. Nähere Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

Hoher Schaden beim Zigarettendiebstahl

Bremervörde. Im Verlauf des vergangenen Samstags haben unbekannte Täter aus einem Lager des Aldi-Marktes an der Straße Am Bahnhof Süd Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zwischen 8 Uhr früh und 19.50 Uhr verschafften sie sich vermutlich zielgerichtet Zutritt zum Lager und brachen dort einen Rollcontainer auf. Daraus nahmen die Unbekannten mehr als 500 Schachteln mit.

Unfall am Kreisel - Junger Biker verletzt

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Hindenburgstraße ist am Montagmittag ein 16-jähriger Biker verletzt worden. Ein 56-jährige Autofahrerin hatte ihn vermutlich übersehen, als sie mit ihrem Audi vom Edeka-Parkplatz in den Kreisel einfuhr. Der junge Mann kam mit seinem Kleinkraftrad zu Fall und zog sich dabei Verletzungen an seinem Bein und seiner Hand zu. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von etwa zweitausend Euro.

Gefälschter Führerschein fliegt auf

Zeven. Ein Foto von seinem ukrainischen Führerschein hat ein 33-jähriger Autofahrer Beamten der Zevener Polizei in der Nacht zum Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in der Ernst-August-Straße vorgelegt. Bei der Überprüfung zeigte sich, dass das Dokument eine Totalfälschung und bereits eingezogen worden war. Der Mann war somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei stoppt zwei Drogenfahrten im Stadtgebiet

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Montag im Stadtgebiet eine 33-jährige Autofahrerin und einen 22-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Beide stehen im Verdacht ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen gelenkt zu haben. Gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei in der Glockengießer Straße auf den Wagen der Frau aufmerksam. Nachdem die Beamten bei ihr Anzeichen für den Konsum von Rauschgift bemerkten, bestätigte ein Urintest diesen Verdacht. Demnach hatte die 33-Jährige zuvor Marihuana und Amphetamine zu sich genommen. Sie räumte den Konsum ein und muss sich neben der Fahrt unter Drogen auch für deren Erwerb und Besitz verantworten. Ähnlich erging es dem jungen Mann. Die Polizei stoppte seinen Wagen kurz nach 12 Uhr in der Aalter Allee. Auch hier erkannten die Beamten ähnliche Anzeichen. Das wurde durch einen Urintest bestätigt. Der 22-Jährige dürfte Marihuana geraucht haben. Der Mann und auch die 33-jährige Frau mussten eine Blutprobe abgeben.

Taschendiebe im Discounter

Sittensen. Ein 64-jähriger Mann aus Sittensen ist am Montagvormittag in einem Discounter an der Stader Straße Opfer von Taschendieben geworden. Während er mit dem Einkauf beschäftigt war, hatte er nicht bemerkt, wie ihm sein Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt gestohlen wurde. Die Polizei rät vor allem älteren Menschen ihre Wertgegenstände in den Jackeninnentaschen bei sich zu tragen.

